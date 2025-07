Entenda a sanção imposta pelos Estados Unidos ao Brasil

O texto publicado dá argumentos sobre as transações comerciais entre os países, além de apontar questões ideológicas. Segundo o republicano, o Brasil pode ser taxado devido às decisões do STF sobre empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como o X e Trump Media, e a uma suposta falta de reciprocidade nas relações comerciais entre os dois países por conta de "tarifas, políticas e barreiras comerciais não-tarifárias do Brasil".

Trump inicia o comunicado com acusações de que a Justiça brasileira estaria fazendo uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e insta o judiciário a impedir imediatamente a continuidade do processo judicial. Ele alega ainda que o STF emitiu "ordens secretas e ilegais de censura" contra as big techs, com multas e expulsão do mercado brasileiro.

Além da carga tributária, o presidente afirma que pode abrir uma investigação contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio norte-americana. O trecho, intitulado "Alívio de Práticas Comerciais Desleais", autoriza o representante comercial dos Estados Unidos no país — Jamieson Greer, no caso do Brasil — a investigar e impor medidas para "fazer valer os direitos dos Estados Unidos sob acordos comerciais e responder a certas práticas de comércio exterior".

O dispositivo pode ser acionado "se os direitos dos Estados Unidos sob qualquer acordo comercial forem negados, ou se um ato, política ou prática de um governo estrangeiro violar, for inconsistente com ou negar benefícios aos Estados Unidos sob um acordo comercial; ou for "injustificável" e "sobrecarregar ou restringir" o comércio dos EUA". Atualmente, há duas investigações em curso, uma contra a China e outra contra a Nicarágua. Trump também usou a lei para taxar produtos chineses em 2018, imposição que permanece em vigor.