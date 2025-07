Entenda sobretaxa estudada pelos EUA para países que compram da Rússia

Graham é advogado, militar aposentado e atualmente é senador do Partido Republicano pelo estado da Carolina do Sul. Considerado um aliado direto de Donald Trump e atuante em assuntos ligados ao conflito entre Rússia e Ucrânia, ele afirmou no Face the Nation que a sobretaxa faz parte de um pacote do Congresso que está em análise para ajudar o governo Trump, mas admite que a tarifa pode ser menor do que os 500%. "Ele [Trump] pode aumentar ou diminuir. Pode ir de zero a 500. Ele tem flexibilidade máxima, mas vamos atrás daqueles que mantêm Putin nos negócios e impor sanções adicionais à própria Rússia", disse.

Em outro trecho da entrevista, o senador menciona China, Índia e Brasil. Segundo ele, esses países compram combustíveis da Rússia e seria esse "o dinheiro que Putin usa para prosseguir com a guerra". A entrevista foi dada ao programa Face the Nation, da emissora norte-americana CBS, no dia 13 de julho, um dia antes de declaração do presidente Donald Trump sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A previsão de pronunciamento de Trump para anunciar sanções foi citada nas publicações do X que divulgaram a entrevista do senador.

O vídeo da entrevista completa também foi divulgado no site da emissora e na página do programa no YouTube.

Medidas de Trump

O governo Trump anunciou, na segunda-feira (14/7), uma possível "tarifa secundária" caso não haja um acordo com a Rússia em até 50 dias para uma trégua na guerra do país com a Ucrânia. A tarifa anunciada, no entanto, seria de 100%, e não 500%, como sugerido no projeto de lei e em publicação do X.

Trump não detalhou como seriam as tarifas secundárias, disse apenas que seriam "muito severas" e que "vocês sabem o que isso significa".