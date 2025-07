Publicações usam IA do X para espalhar boato antigo sobre morte de Lula

Os conteúdos de desinformação se baseiam em um tuíte de 5 de novembro de 2022 de uma página no então Twitter intitulada LarretaNews. Como verificado pelo Comprova, o perfil não é um veículo jornalístico, diferentemente do que foi difundido na época em que o post foi publicado. O perfil publica conteúdos de desinformação com frequência - além da "morte" de Lula, escreveu que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também teria morrido, e compartilhou um vídeo falso de um candidato a presidente na última eleição argentina.

Em sua descrição, o perfil informa que é "o canal de notícias de Horacio Larreta", referindo-se ao empresário argentino e ex-prefeito de Buenos Aires que foi candidato à presidência do país em 2023.

O Comprova não conseguiu confirmar se o perfil tem ligação com o empresário, mas, além de publicar conteúdos mentirosos, a página usa um logotipo semelhante ao do jornal La Nacion, numa possível tentativa de confundir as pessoas.

De acordo com Alex Mahadevan, diretor do MediaWise, projeto de alfabetização midiática do Poynter Institute, perguntar ao Grok sugerindo algo mentiroso é uma estratégia dos desinformadores. "Isso pode ser como neste exemplo, em que dizem que, se o Grok não responder, a afirmação ridícula deve ser verdadeira. Mas as pessoas também fazem perguntas tendenciosas que levam o Grok a responder com desinformação", diz ele. "E, se o Grok retorna fatos, elas ficam chateadas e afirmam que o Grok é 'consciente'".

Recentemente, o Comprova verificou uma publicação do deputado federal Osmar Terra que sugeria que o Grok teria "se desculpado" com ele, mas a mensagem não confirmava as informações divulgadas pelo deputado. Ferramentas de IA não são capazes de avaliar a confiabilidade dos dados que lhe são fornecidos, como já mostrou o Comprova.

