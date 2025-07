Custo dos MEIs com IOF aumentou, mas regra ainda é provisória

MEI significa Microempreendedor Individual. Na explicação da Secretaria de Comunicação do governo federal (Secom), a modalidade MEI foi criada para incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, oferecendo um regime tributário simplificado e benefícios como cobertura previdenciária.

O programa permite que indivíduos com faturamento anual de até R$ 81.000,00 (valor sujeito a atualizações, segundo a Secom) se formalizem como empresários individuais, com um processo de registro simples e isenção de diversas taxas. O MEI é um programa gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), com apoio da Receita Federal do Brasil. O Simples Nacional, por sua vez, é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. As empresas enquadradas no Simples têm um faturamento máximo anual de R$ 4,8 milhões.

O que muda com o novo IOF para os MEIs?

Conforme informado anteriormente, no caso dos MEIs e demais empresas enquadradas no Simples Nacional, a alíquota diária em operações até R$ 30 mil dobrou de 0,00137% para 0,00274%. A alíquota máxima subiu de 0,88% para 1,38% ao ano. O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Robson Gonçalves afirma que o custo financeiro de linhas de crédito ficou significativamente mais alto para os MEIs, após o aumento restabelecido dia 16. O professor exemplifica: Num empréstimo de R$ 10 mil por 90 dias, o IOF total passa de cerca de R$ 44 para R$ 107, ou seja, cresceu 144%. O valor mais do que dobra, até para valores e prazos menores. "Em um empréstimo pequeno como no exemplo, você passa a pagar quase 2,5 vezes mais IOF comparado às regras anteriores", finaliza Gonçalves.

