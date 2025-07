Idade não é empecilho para prisão de Bolsonaro caso seja condenado

A legislação brasileira impede que pessoas idosas sejam presas?

Não existe idade máxima para que alguém seja preso no Brasil. O Código Penal só define uma idade mínima para responsabilização criminal: menores de 18 anos são inimputáveis, considerados incapazes de discernir seus atos, e respondem segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Isso significa que, mesmo pessoas com mais de 70 anos, podem ser presas normalmente, tanto em prisão preventiva quanto após condenação.

Dados do Sistema Nacional de Informações Penais (SISDEPEN), de dezembro de 2024, mostram que 2.806 pessoas com mais de 70 anos estavam presas no Brasil naquele momento, a maioria homens.

Há alguma exceção que favoreça pessoas mais velhas?

Sim, mas ela é restrita e depende da idade no momento da sentença. O artigo 115 do Código Penal prevê que, caso o réu tenha mais de 70 anos na data da condenação, a pena pode ser reduzida (exceto em crimes de violência contra a mulher).

Já o artigo 318 do Código de Processo Penal permite que pessoas com mais de 80 anos cumpram prisão preventiva em regime domiciliar. Bolsonaro, com 70 anos, não se enquadra nesses benefícios automáticos, pois a idade não impede o cumprimento da pena em regime fechado. Contudo, a advogada Beatriz Alaia Colin, especialista em direito penal, consultada pelo Comprova, explica que a defesa do ex-presidente poderia solicitar prisão domiciliar por razões humanitárias, com base em seu histórico de saúde.