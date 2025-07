Governo tenta resolver impasse judicial para concluir ponte entre TO e PA

Gestão federal recebeu obra em grande parte concluída e ficou responsável pela realização dos acessos; problema com desapropriações impede entrega.

Ao contrário do que alega uma postagem no Instagram, a obra da ponte sobre o Rio Araguaia, que liga os municípios de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), não está parada há três anos, período que marca a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo vídeo narrado supostamente por um morador da região, o governo de Jair Bolsonaro (PL) teria construído a ponte e deixado apenas as "cabeceiras" para conclusão no governo atual, o que também não é verdade.

Notícia do governo federal em 8 de agosto de 2022, ainda no mandato de Bolsonaro, portanto, afirma que as obras da ponte estavam 70% concluídas. Na imagem publicada à época pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), é possível ver que a parte central da ponte apresenta apenas os pilares de sustentação, sem a pista.