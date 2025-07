Não há indícios de que Trump tenha taxado o Brasil por diesel russo

I Legenda: Tabela do site do Ministério do Desenvolvimento mostra valores pagos pelo Brasil pelo diesel russo de 2022 a 2024 I

No entanto, José Augusto de Castro, presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), destaca que "o fato de o Brasil comprar mais diesel não significa nada em relação à guerra. "O Brasil pode importar do país A, B ou C, o que são levadas em conta são decisões técnicas, anteriores a esse conflito", explica.

Maurício F. Bento, professor de economia internacional na Hayek Global College, reforça: "O Brasil importa diesel não porque apoia a Rússia, mas porque que precisa de diesel e o país mantém preços bastante competitivos e favoráveis. Esse relacionamento existe porque é algo positivo para o próprio Brasil".

De acordo com ele, como muitos países romperam com a Rússia por conta da guerra, o país continuou tendo que vender seus produtos e, assim, acabou baixando os preços, o que fez com que o Brasil fizesse importação recorde mencionada no post.

Se o que o autor do post diz fosse verdade, então seria correto afirmar que os Estados Unidos também financiam a Rússia, uma vez que, em 2024, eles importaram US$ 3,3 bilhões do país de Vladimir Putin. Ou que o Brasil financia a Ucrânia, tendo em vista que, em 2024, importou US$ 55,6 milhões daquele país.