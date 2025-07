Post enganoso usa estudo não revisado para atacar vacina contra gripe

Outro elemento é o uso do termo "estudo explosivo" no link destacado da matéria, uma expressão sensacionalista que intensifica a suposta gravidade da informação e busca atrair cliques por meio do impacto.

Além disso, a imagem mostra uma pessoa recebendo uma injeção no braço, o que pode provocar desconforto em quem tem receio do ato vacinal em si. Todos esses elementos atuam de forma integrada para influenciar emocionalmente o leitor e gerar engajamento.

O que compromete a credibilidade do estudo

A publicação e o estudo afirmam que "a vacina contra a gripe aumenta o risco de adoecer". No entanto, essa conclusão se baseia em uma série de fragilidades metodológicas que comprometem a credibilidade dos resultados apresentados.

Um dos elementos comprometedores é o fato de ele ter sido conduzido exclusivamente com funcionários da Cleveland Clinic, em Ohio. Embora envolva 53.402 participantes, trata-se de uma população altamente específica, o que limita a representatividade dos resultados.

De acordo com Mayra, diretora da SBIm, "uma amostra é sempre mais representativa quando há diversidade populacional. Por isso, mesmo que um estudo tenha um tamanho amostral elevado, ele não pode ser automaticamente considerado como representativo a nível global".