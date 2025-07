Vídeo distorce fala de Lula para atribuir a ele ataque à democracia

Na sequência, ele afirma que o "sistema político e os partidos caíram no descrédito", o que exigiria um fortalecimento das instituições democráticas. Para isso, Lula enfatizou a necessidade de "participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado" na defesa da democracia, afirmando que essa defesa "não cabe somente aos governos".

O presidente falou sobre a urgência da "regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação", argumentando que "a chave para um debate público livre plural é a transparência de dados e uma governança digital global".

Em seguida, o discurso do presidente abordou a luta contra todas as formas de desigualdade, seja social, racial ou de gênero, e a importância da "justiça tributária" para que os "super ricos" arquem com sua parte do esforço. Em sua fala, a crise ambiental e a necessidade de um "novo modelo de desenvolvimento" também foram mencionadas como essenciais para resgatar a legitimidade das democracias.

Por fim, Lula destacou o papel da América Latina e Caribe como "força positiva na promoção da paz no diálogo e no reforço ao multilateralismo", e a importância de atuar em conjunto com a Espanha e a Europa diante do extremismo.

Fontes que consultamos: Discurso do presidente Lula no site do Governo Federal.

