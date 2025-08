Filhos de Barroso não foram deportados nem estão foragidos em consulado

O Itamaraty não respondeu ao email do Comprova sobre voos com brasileiros deportados, mas a reportagem não encontrou registro de casos recentes de aviões vindos dos Estados Unidos.

Luna, a filha mais velha de Barroso, trabalha no escritório Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça Advogados (BFBM), o mesmo no qual seu pai atuou antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal, e realiza doutorado em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo (USP). No site do escritório, consta que ela trabalha no Rio de Janeiro.

De acordo com as redes sociais de Bernardo, ele ocupa o cargo de diretor associado no banco BTG Pactual, em Miami, nos Estados Unidos. Seu perfil indica que ele trabalha de forma presencial no cargo.

O Comprova tentou contato via email com Luna e com o escritório em que ela trabalha, e também com Bernardo, via e-mail e Linkedin, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

As mentiras envolvendo os filhos de Barroso começaram logo após o governo de Donald Trump anunciar a proibição da entrada de Barroso e outros ministros do STF no país. "Ordenei a revogação dos vistos de (Alexandre de) Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato", escreveu Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, no X em 18 de julho.

Embora os posts com desinformação afirmem que os vistos dos filhos de Barroso teriam sido anulados, o STF disse ao Comprova que "não há informações oficiais sobre cancelamentos de vistos" de Luna e Bernardo.