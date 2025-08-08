Vídeo tem áudio manipulado para inventar apoio de Hang a Lula em 2026

Na verdade, como verificado pelo Comprova, a imagem usada no post é verdadeira; o que foi manipulado foi o áudio. Fazendo uma busca no perfil oficial de Hang no TikTok, a reportagem encontrou o vídeo usado na publicação verificada aqui.

Nele, Hang não menciona Lula ou as eleições de 2026 em nenhum momento. Em um vídeo sobre a Havan chegando aos 40 anos, o empresário fala sobre qual seria o "segredo do sucesso" do seu negócio.

Por meio da comparação entre o vídeo original, publicado por Luciano Hang, e o material manipulado, é possível notar que os movimentos corporais do empresário são idênticos nos dois registros. Isso indica o uso de deepfake, tecnologia que permite criar vídeos realistas em que pessoas parecem dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Como afirmado acima, a manipulação foi apenas no áudio.

Ao comparar o vídeo verificado e o publicado por Hang, é possível ver que são os mesmos; o desinformador usou imagens do conteúdo original e alterou a voz com uso de IA. Nas imagens, os olhos, a expressão do rosto e a posição das mãos e da cabeça mantêm-se a mesma, mas a boca parece diferente em função do uso de IA para manipular a fala. Confira alguns detalhes:

1 - Mãos abertas