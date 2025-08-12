USAID financiou projetos sociais no Brasil e não a imprensa

Diante disso, dois dias depois, nasceu o Consórcio de Veículos de Imprensa, com a iniciativa de levantar e totalizar diariamente os números de casos e mortes coletados das secretarias estaduais de saúde, contornando a ausência de consolidação por parte do Ministério da Saúde. O consórcio foi extinto em janeiro de 2023, após os dados federais terem se mostrado confiáveis.

No ano fiscal de 2022, que vai de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022, a USAID destinou ao Brasil mais de US$ 29,2 milhões em investimentos a projetos como o Fundo Amazônia e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Já no exercício seguinte, encerrado em setembro de 2023, foram destinados US$ 19,9 milhões a organizações que atuam no país.

O Comprova fez uma busca nos projetos da USAID e não encontrou nenhum registro que tenha relação com as denúncias feitas pelo perfil investigado. Os recursos foram direcionados a projetos nas áreas de saúde, educação e assistência social. Esses fundos podem ser acessados no site ForeignAssistance.gov. Não há nenhum registro de pagamentos feitos à rede Globo nos últimos 20 anos.

O boato ganhou força pela primeira vez em 4 de fevereiro de 2025, após Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Donald Trump, afirmar que "se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil", em entrevista ao podcast War Room do estrategista político e ex-assessor de Donald Trump Steve Bannon.

Em 6 de agosto de 2025, Benz afirmou, em uma audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Credn) da Câmara dos Deputados, que recursos teriam sido usados para atacar políticos de direita e favorecer a "censura nas redes sociais". O ex-funcionário, no entanto, não apresentou provas.

Não é a primeira vez que boatos da USAID circulam pela Internet. Em fevereiro, o Comprova mostrou que é falso que Agência Lupa foi financiada pela USAID para interferir nas eleições de 2022.