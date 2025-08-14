Deepfakes no TikTok usam famosos para simular apoio a Lula

Outro indício de que os vídeos foram gerados artificialmente é que as falas atribuídas aos dois jogadores, publicadas pelo mesmo perfil, são idênticas na maior parte dos dois conteúdos. Isso sugere que o criador utilizou comandos muito parecidos para produzir ambos.

O Comprova realizou três buscas reversas, procedimento que consiste em usar um quadro de vídeo para localizar na internet onde aquele conteúdo foi publicado inicialmente, e encontrou os vídeos originais.

O vídeo de Cristiano Ronaldo foi gravado em 2021, quando o português ainda defendia o Manchester United. Na gravação, o jogador agradece pela conquista do prêmio de "Maior Artilheiro de Todos os Tempos", do Globe Soccer Awards, e lamenta não estar presente na cerimônia de entrega da premiação.

O vídeo original de Bruna Marquezine foi publicado em junho de 2020 no TikTok oficial da atriz. Nele, Marquezine aparece dublando um meme dela mesma. Também não há nenhuma menção às eleições de 2026.

Durante o período eleitoral de 2022, no podcast "Quem Pode, Pod", Marquezine chegou a declarar voto no petista ao dizer que não se importava em perder seguidores ou contratos por se posicionar politicamente, gesto que acompanhou fazendo o "L" com uma das mãos. Entretanto, não há nenhum registro da atriz falando das eleições de 2026.

No caso de Messi, o vídeo mais recente encontrado foi publicado em um shorts do YouTube. Na gravação, o argentino apenas se apresenta falando "olá, sou Lionel Messi", em espanhol.