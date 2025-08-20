Grok omite absolvição de familiares de Hugo Motta em investigações

Em setembro de 2016, no âmbito da Operação Veiculação, do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal prendeu preventivamente os três. Ilanna era chefe de gabinete da Prefeitura de Patos, Caroca era prefeito de São José de Espinhara e Madruga comandava o município de Emas — todas as cidades são na Paraíba. A operação também determinou o afastamento de Francisca Motta, avó do deputado, então prefeita de Patos.

Segundo a Polícia Federal, as supostas fraudes investigadas envolviam mais de R$ 11 milhões em recursos públicos, aplicados em ações dos Programas de Transporte Escolar (PNATE), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), Pró-Jovem Trabalhador e Bloco de Média e Alta Complexidade (Saúde).

Em setembro de 2021, porém, a Justiça Federal absolveu os acusados de integrar uma organização criminosa. De acordo com a decisão, o juiz da 14ª Vara Federal em João Pessoa, Rafael Chalegre do Rêgo Barros, rejeitou os pedidos do MPF alegando a "inexistência de ato de improbidade administrativa" e determinou a extinção do processo. Como afirmado acima, o Grok omite essas informações em sua resposta.

Este caso expõe os riscos de confiar em ferramentas de inteligência artificial como portadoras de verdades definitivas, sem uma análise humana dos resultados obtidos nas buscas. No post verificado aqui mesmo, o Grok emite juízo de valor, o que também é perigoso, considerando que se trata de uma ferramenta tecnológica.

A inteligência artificial acerta apenas ao citar os processos contra Nabor Wanderley, pai de Motta. Em 2013, ele foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa, devido a contratações irregulares com o Instituto Interset. Wanderley recorreu e, dois anos depois, elegeu-se deputado pela Paraíba. Em 2016, foi investigado na Operação Desumanidade por desvio e propina. Nabor foi apontado como líder de grupo criminoso e seria destinatário de 10% do valor dos contratos de terraplanagem de ruas no município de Patos, segundo proposta de delação premiada - ele negou participação no caso.

Já em 2025, o Grok cita processo do Tribunal de Contas da União (TCU) dizendo que Nabor foi alvo indireto em operação da Polícia Federal contra fraude em Patos. Segundo a CNN, a principal investigada é uma servidora da prefeitura, comandada pelo pai de Motta desde 2021.