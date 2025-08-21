Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

Rubio também cancelou os vistos da esposa e da filha de 10 anos de Alexandre Padilha, hoje ministro da Saúde, e que ocupava o mesmo cargo quando o Mais Médicos foi criado.

Dilma não foi citada no caso e não há qualquer registro oficial ou comunicado do governo dos Estados Unidos, seja na gestão de Trump ou em qualquer outra, sobre sanções aplicadas a ela. Uma busca nos comunicados oficiais do Departamento de Estado dos EUA, órgão responsável por emitir tais sanções, reforça essa informação, já que o nome de Dilma Rousseff não aparece em nenhuma das notas relacionadas ao caso. Em contraste, os nomes de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman são explicitamente citados em comunicado.

O autor do post investigado não respondeu ao contato da reportagem. No X, ele se apresenta como Eduardo Matos e diz que é ator, empreendedor, multiplicador e desenvolvedor. O Instagram o categoriza como criador de conteúdo digital. O perfil já teve outra publicação verificada pelo Comprova e recentemente postou, sem apresentar qualquer evidência, que Gleisi Hoffmann teria participado dos atos de vandalismo em 8 de janeiro de 2023.

O vídeo investigado chegou a mais de um milhão de visualizações nos perfis do criador do conteúdo no Instagram e no Facebook.

