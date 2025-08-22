Vídeo de idoso com tornozeleira não tem ligação confirmada aos atos de 8/1

Duas postagens dos dias 10 e 12 de agosto de usuários no Facebook, no entanto, afirmam nas legendas se tratar de Miguel Cândido da Silva, que foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão em março de 2024 por acusações de tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público, associação criminosa e outros crimes associados ao 8 de janeiro, mas está agora em prisão domiciliar.

O Comprova também pediu à defesa de Miguel Cândido se poderia enviar uma foto dele, mas Castro informou que a família não se sentiu à vontade para o envio. Também foi procurado o advogado Ezequiel Silveira, que representa a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro (Asfav). Ele disse que a Asfav tentou por várias vezes identificar quem é o homem do vídeo, mas não conseguiu relacioná-lo ao 8 de janeiro.

Em depoimento à Justiça, Miguel Cândido afirmou que estava em casa, em Brasília (DF), no momento das invasões e que ouviu a notícia no rádio. Ainda segundo ele, "como às vezes trabalha como vendedor ambulante, resolveu ir para vender água e refrigerante", mas que "como chegou tarde, desistiu de levar coisas para vender". Ainda assim, foi até o interior dos prédios "por curiosidade". Miguel afirmou ter entrado no Palácio do Planalto "porque estava tudo aberto" e "achou que podia entrar".

O Comprova consultou o STF, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) sobre o vídeo, mas os três órgãos informaram que não poderiam buscar detalhes sobre tal processo sem a confirmação do nome da pessoa que aparece nas imagens.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Tentamos contato com vários perfis que compartilharam o vídeo do homem. Usando ferramentas de inteligência artificial e a própria busca manual no Google e em redes sociais, o registro mais antigo de compartilhamento do vídeo apresentando o homem como condenado pelo 8 de janeiro foi feito pelo portal AuriVerde, em abril deste ano.