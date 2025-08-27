Ana Estela Haddad atua na saúde digital e não tem cargo no Farmácia Popular

Por que as pessoas podem ter acreditado

O conteúdo verificado pelo Comprova apresenta uma combinação clara de conteúdo enganoso e falsas conexões. O deputado que aparece no vídeo descreve uma investigação sobre uso fraudulento de farmácias populares ligadas ao narcotráfico e, sem apresentar provas, conecta a suposta responsabilidade ao fato de "a mulher do Haddad" ser diretora do programa. Trata-se de uma descontextualização: elementos reais, como a existência de investigações da Polícia Federal sobre fraudes no programa Farmácia Popular, são misturados a alegações não verificadas e a uma acusação política direta, criando a impressão de vínculo entre familiares de um ministro e o narcotráfico. O recurso da falsa autoridade também aparece, já que o simples fato de ser um parlamentar dá verniz de legitimidade a declarações que carecem de evidência concreta.

A retórica do vídeo e do post reforça um apelo à emoção e à polarização. O discurso apresenta o governo Lula como corrupto e impune, usando expressões carregadas ("roubar os velhinhos do INSS", "não vai dar nada pra ninguém") para despertar indignação e raiva. Além disso, há ataque à credibilidade das instituições, insinuando que o sistema de justiça e a mídia ("mídia marrom") não agem contra irregularidades, o que alimenta a desconfiança social e fortalece narrativas conspiratórias. Por fim, o post acrescenta uma chamada para ação urgente ("vejam o vídeo e compartilhem"), recurso típico de viralização de desinformação, que apela à pressa e impede a checagem crítica antes da disseminação.

Fontes que consultamos: Ministério da Saúde, Polícia Federal e assessoria do deputado Gustavo Victorino. Fizemos a transcrição do conteúdo do vídeo usando o Grok, a IA do X.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O mesmo conteúdo já foi analisado pelo Estadão Verifica. Sobre a Farmácia Popular, o Comprova já explicou os efeitos da gratuidade do programa.