Post com frase de Lula sobre homem negro sem dentes mostra fala incompleta

Contextualizando: A frase que consta nos posts é verdadeira, mas está fora de contexto pois não foi apresentada na íntegra. Durante cerimônia de entrega de 400 Unidades Odontológicas Móveis em Sorocaba (SP), o presidente contou sobre um episódio em que teria chamado a atenção do ministro Paulo Teixeira, a respeito de uma foto usada em um material para um congresso internacional. Segundo Lula, a imagem mostraria uma mulher branca sorridente e um homem negro sem dentes.

Neste momento, o presidente disse ter questionado o motivo da escolha, que, para ele, seria preconceituosa. A frase completa foi: "Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda é negro? Você não acha que isso é preconceito?".

As publicações omitem a parte final da fala, em que Lula pergunta se não seria preconceito expor o homem retratado. Assim, geraram críticas ao darem a entender que ele criticava a presença de um homem negro no material. Sem a frase final de Lula, quem teve acesso aos posts pode não ter entendido que seu comentário era uma tentativa de crítica a estereótipos negativos.

Para Jamile Barreto, jornalista e especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência, a fala do presidente expõe falta de preparo para tratar do tema.

"Ele errou tentando acertar. Faltou letramento racial na fala. Ao enaltecer a pessoa branca e enfatizar negativamente o homem negro, ele falhou", avalia. "Como figura pública, não pode ser dúbio: precisa ser direto, objetivo e com consciência racial. Ele tentou, mas errou feio, e se continuar com esse tipo de fala, legitima que outros também falem assim."

Ao site do Poder360, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, negou que Lula tenha sido racista. Segundo ela, "Lula se referiu a um 'episódio' como uma 'importante crítica ao estigma que pesa nos ombros das pessoas negras'".