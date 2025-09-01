Veja como se precaver de golpes por telefone que usam técnica ?spoofing?

Segundo o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Igor Monteiro Moraes, o spoofing é feito a partir de softwares específicos e utilizado pelos golpistas com dois objetivos: dificultar a identificação de quem está praticando o golpe e simular um número que aumente a probabilidade de o recebedor atender a ligação.

Neste último caso, Moraes cita alguns exemplos, como a utilização de um DDD que seja da mesma cidade do recebedor da chamada ou números semelhantes aos de bancos.

"Por exemplo, o Banco do Brasil é famoso por usar o prefixo de telefone 4004. Então, os golpistas podem usar um número que comece com 4004, 94004 ou 44004, que remeta ao Banco do Brasil e, por ser parecido, induza a vítima a atender achando que é alguém do banco que está ligando, mas, na realidade, o contato está sendo feito por um golpista", explica o professor.

Moraes acrescenta que os criminosos podem ainda utilizar um número semelhante ao do recebedor da ligação para parecer que a chamada é de um telefone próximo ou, a partir de uma informação privilegiada, como a agenda do telefone de uma possível vítima, o número de uma pessoa próxima, alternando apenas um algarismo. "Neste caso seria uma tentativa de ataque mais sofisticada", diz o professor.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: Após o atendimento da ligação, os criminosos usam as chamadas técnicas de engenharia social para aplicar os golpes. Segundo uma publicação no site do Ministério da Fazenda, elas consistem em manipulação psicológica "para induzir as pessoas ao erro e enganá-las através de narrativas convincentes". Idosos, pessoas com dificuldades tecnológicas ou problemas financeiros são os alvos preferidos dos golpistas.

"Eles já abordam a pessoa com o problema para que ela tome uma solução", explica a advogada criminalista Ana Beatriz Krasovic. "A gente chama isso de urgência forçada. Eles não conversam, não explicam toda a situação, o porquê da ligação, justamente para que a pessoa não tenha tempo de pensar. A pessoa automaticamente, inconscientemente, quer resolver aquele problema e acaba caindo no golpe."