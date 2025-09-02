A edição da Veja foi publicada na última sexta-feira, 29, e traz a imagem de Bolsonaro diante dos ministros da Primeira Turma do STF. Na capa original, disponível no site da revista, é possível ver a imagem sem alterações.

Flávio Bolsonaro manipula capa da Veja sobre julgamento no STF Imagem: Projeto Comprova

| Comparação entre a imagem manipulada (à esquerda) postada e a capa da revista Veja (à direita)

Na rede social X, Flávio Bolsonaro compartilhou a capa adulterada sob a legenda: "Numa banca perto da sua casa". Já no Instagram, o senador escreveu a legenda: "A História mostrará quem acabou com a democracia no Brasil. Deixe aqui seu comentário".

Tanto no X quanto no Instagram, Flávio Bolsonaro não deixa claro que a imagem é uma montagem. Nas interações, é possível perceber que algumas pessoas acreditaram que a capa manipulada era real. "Finalmente alguém da velha mídia falando o óbvio", escreve um internauta. Outro diz: "Rapaz, se nem a revista Veja acredita neste julgamento, quem vai acreditar?" Há ainda pessoas em dúvida, que marcaram a ferramenta de inteligência artificial do X (Grok) para checar a veracidade da imagem.

No X, é possível ver uma captura de tela com algumas das interações na postagem. No Instagram, o comportamento dos internautas foi semelhante. "Até a veja kkkkk vixi tá feio STF casa caiu ditadores corruptos", "ninguém acredita nessa 'imprensa' vendida" e "Essa capa da veja é original mesmo?" foram alguns dos comentários.