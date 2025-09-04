Como a modernização de cadastros da Reforma Tributária pode reajustar IPTU

Mesmo sem alterar as alíquotas, a nova forma de calcular o valor venal dos imóveis deve influenciar o total a ser pago; imposto sobre herança também muda.

Conteúdo analisado: A reforma tributária brasileira trouxe alterações significativas na forma de cobrança de impostos sobre imóveis e heranças. As principais mudanças não estão na fórmula de cálculo, mas na digitalização e integração de dados, que prometem mais clareza, mas podem gerar reajustes nos valores pagos por IPTU e ITCMD. O Comprova identificou publicações nas redes sociais que revelam dúvidas sobre as mudanças.

Comprova Explica : Você provavelmente já ouviu falar da reforma tributária, mas talvez ainda não saiba como ela impacta seu dia a dia. As mudanças no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e no ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) são um dos pontos que mais afetam os contribuintes. Para esclarecer o que está mudando e por que o valor do seu imposto pode aumentar, conversamos com o advogado tributarista Bruno Gonçalves e consultamos informações da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e da Receita Federal. Veja abaixo as respostas sobre as principais perguntas a respeito do tema.