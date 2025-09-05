Governo brasileiro não vendeu minas de níquel à China

Contextualizando: A mineradora britânica Anglo American vendeu suas minas de níquel no Brasil para a chinesa Minmetals por US$ 500 milhões, apesar de a holandesa Corex Holding ter oferecido US$ 900 milhões pelas mesmas minas. A operação foi questionada pela Corex em órgãos brasileiros como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou como gancho a notícia da transação para acusar o "governo Lula" de estar "vendendo o Brasil para a China", em uma publicação no X. Para isso, ele utilizou uma captura de tela de uma matéria do portal Poder360, publicada em 25 de agosto, que, inicialmente, trazia um título que reduzia a compra e venda a uma operação entre Brasil e China. Porém, o veículo alterou o título de sua matéria para "Anglo American vende minas de níquel no Brasil à China apesar de proposta maior" e a versão capturada por Flávio Bolsonaro não está mais no ar.

Victor Brandão, da equipe de Relações Governamentais da BMJ Consultores Associados, especializada em consultorias entre entidades públicas e privadas, explicou ao Comprova que a atuação do governo brasileiro do ponto de vista regulatório deve acontecer por meio do Cade, que já foi acionado e está investigando a transação. Pelo fato de que, com a compra, a China irá passar a produzir mais de 50% do níquel no Brasil, Brandão considera que, sim, o Cade precisará deliberar a respeito.

O Comprova também entrou em contato com a Agência Nacional de Mineração (ANM), que respondeu de forma similar ao consultor. Segundo o órgão, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, "eventuais negociações comerciais envolvendo ativos minerários são de responsabilidade exclusiva das empresas interessadas". Ou seja, cabe à titular dos direitos minerários decidir a quem pretende ceder seus ativos, inclusive no que se refere a valores e condições de mercado.

ANM afirmou não regular esse tipo de negociação, mas pode analisar e aprovar, posteriormente, quando cabível, se a nova empresa cessionária atende aos requisitos legais mínimos e se cumpre as normas que regem a cessão de direitos minerários no Brasil. A agência também frisou o papel do Cade na análise de fusões e aquisições econômicas.

Também procurada, a Anglo American explicou que escolheu uma oferta de menor valor pela "qualidade geral da proposta" - incluindo garantias financeiras, capacidade técnica, histórico operacional e estrutura corporativa robusta. "A MMG é uma empresa de capital aberto, com valor de mercado de aproximadamente US$ 4,7 bilhões, reconhecida internacionalmente por operar de forma segura e responsável, com condições sólidas para investir no desenvolvimento de longo prazo dos ativos adquiridos", defendeu a britânica, que está se desfazendo de seus ativos em níquel no Brasil.