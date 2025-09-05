Reunião entre China, Rússia e Índia não era cúpula do Brics

Não há registros de negociações de China, Rússia e Índia para excluir o Brasil do Brics, nem de que esse assunto tenha sido discutido na cúpula da Organização para Cooperação de Xangai. As últimas demonstrações entre os países do bloco foram de apoio no contexto de enfrentamento às sanções e sobretaxas impostas pelos Estados Unidos. A China já sinalizou que está disposta a se unir ao Brasil para fortalecer o Brics e "resistir a atos de intimidação". A mensagem foi publicada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, na rede social X, conforme noticiou o portal g1.

Ao Comprova, o Ministério das Relações Exteriores acrescentou que o Brasil inclusive exerce a presidência rotativa do Brics ao longo de 2025, "cabendo-lhe organizar as reuniões do agrupamento", e reforçou que o país não é membro da Organização para a Cooperação de Xangai, que tem caráter regional. Segundo reportagem da CNN Brasil, para a recente cúpula foram convidados líderes da Ásia Central, Oriente Médio, Sul e Sudeste Asiático.

O texto também afirma que, além do Brasil, a África do Sul seria outro alvo de exclusão do Brics. O motivo seria o fato de o país estar se tornando "campo de genocídio 'em massa' com grupos radicais matando os grandes fazendeiros da região". A afirmação não é verdadeira e repete teoria já afirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reunião com o líder da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em maio deste ano. Tratam-se de alegações que circulam há muitos anos entre grupos de direita e que já foram desmentidas em reportagens de veículos como BBC News e g1.

A reunião recente entre os líderes de China, Rússia e Índia chamou a atenção por unir as três potências, sobretudo os chefes de China e Índia, tradicionais rivais comerciais no Oriente. Os dois países vêm se aproximando em resposta às punições econômicas de Trump. Na cúpula sediada pelo país, a China se apresentou como alternativa de líder global, contrapondo-se à política de sanções americanas a países estrangeiros.

Organização para a Cooperação de Xangai x Brics

A Organização para a Cooperação de Xangai é formada por 10 membros-plenos: China, Rússia, Índia, Bielorrússia, Cazaquistão, Irã, Paquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Outros 16 países são observadores ou parceiros de diálogo.