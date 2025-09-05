Vídeo inventa tentativa de compra de mansão de US$ 15 mi nos EUA por Janja

O vídeo no YouTube que deu origem ao boato começa da seguinte forma: "Meu nome é André Molina, repórter investigativo há mais de 15 anos, e hoje trago a vocês uma reportagem…". No entanto, a voz tem características de ter sido gerada por inteligência artificial. Um trecho do áudio do vídeo foi submetido à ferramenta Hiya.com do InVID, que detecta conteúdos sintéticos.

O resultado (reprodução abaixo) aponta indícios de manipulação: "Hiya.com considera este fragmento de áudio como muito provavelmente gerado por IA". O projeto InVID reúne ferramentas que auxiliam a checagem de fatos e foi desenvolvido por diversas organizações, como a Agência France Press (AFP), com financiamento da União Europeia.

Em vários momentos, a narração do vídeo afirma ter tido acesso a documentos confidenciais e trocas de e-mail que confirmariam a história, mas nada é apresentado. O vídeo tem um total de 23 minutos e mostra fotos de Trump e Janja que permanecem na tela do início ao fim do conteúdo.

A foto que ilustra o perfil do canal, que mostra um homem ao microfone, também tem características de ter sido gerada por IA.

Secom nega teor do conteúdo

Não há qualquer registro que corrobore a história em veículos de imprensa no Brasil ou no exterior. Também não existe qualquer menção nos perfis oficiais de Trump ou do Departamento de Estado americano nas redes - que estariam envolvidos diretamente no suposto episódio.