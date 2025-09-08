Perfis no TikTok usam IA para disseminar desinformação sobre política

Ao se fazer uma busca no TikTok pelo nome de Moraes, por exemplo, os primeiros perfis exibidos são de dois veículos de imprensa, UOL e Metrópoles, mas a terceira sugestão do resultado leva para um vídeo sobre a possibilidade de Trump mandar invadir o Brasil para prender Moraes, conteúdo já desmentido pelo Comprova.

Ao clicar no perfil, o Comprova logo concluiu que se trata de uma página que desinforma. Dos cinco vídeos mais recentes publicados pela página até 1º de setembro, quatro continham desinformação. Exceto o primeiro post, sobre exibição do caso de Hytalo Santos no Profissão Repórter, os quatro seguintes misturavam informações verdadeiras a mentiras. É o caso de uma gravação que cita o atracamento de navios norte-americanos na costa da Venezuela e supostos "planos de evacuação da fronteira" do Brasil com o país vizinho, sobre os quais não há evidências. Outro post diz que os Brics apresentaram sua nova moeda, o que não é verdade, como mostrou o Estadão Verifica.

A tática de adicionar afirmações falsas a fatos recém-ocorridos é comum no mundo da desinformação. Como o assunto está "quente", a chance do post aparecer como sugestão em buscas e, assim, obter curtidas e compartilhamentos, é grande.

Inteligência artificial

É possível perceber que se trata de IA ao fazer uma análise dos vídeos. Normalmente, eles mostram fotos — verdadeiras ou criadas pela tecnologia — ou mesmo intercalam os dois tipos. Preste atenção se há imagens hiper-realistas ou trechos de vídeos em que a pessoa aparece, mesmo que rapidamente, com alguma distorção nas mãos ou em outros locais do corpo. É provável que tenha sido criada por IA.

Você também pode recorrer a ferramentas de reconhecimento da tecnologia. O Comprova pediu que o Hive Moderation analisasse um vídeo publicado por um dos perfis verificados e a resposta foi que o conteúdo tem 99,9% de chance de ter sido gerado por IA. Vale lembrar que essas ferramentas podem falhar na detecção de conteúdos, por isso devem ser usadas como apoio à análise humana.