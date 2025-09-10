Fintechs terão de informar Receita sobre operações acima de R$ 2.000

Na prática, a regra passa a exigir que as fintechs informem à Receita Federal as movimentações financeiras de contas que ultrapassarem o limite de R$ 2.000 por mês, em caso de pessoa física, e de R$ 6 mil por mês, para pessoas jurídicas.

Os valores são os mesmos já previstos para os bancos tradicionais, conforme outra instrução normativa da Receita Federal, em vigor desde 2015. Os informes são enviados a cada seis meses e reúnem valores movimentados no crédito, débito, Pix, TED e outros meios. As medidas entraram em vigor na data de publicação do documento, mas o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou em uma audiência na Câmara dos Deputados que irá pedir dados retroativos desde janeiro deste ano, conforme noticiou o portal G1. As novas regras para os bancos digitais não criam nenhum imposto ou cobrança sobre o Pix ou qualquer outro serviço.

Nas redes sociais, publicações sugeriram que a nova regra poderia ser uma tentativa de criar impostos sobre meios de pagamento como o Pix, o que não é verdade. Uma postagem no X analisada pelo Comprova utiliza um vídeo em que uma empresária explica as mudanças nas regras para fintechs e alerta quem não declara corretamente valores recebidos nessas contas digitais para sugerir, de forma enganosa, que as normas poderiam resultar em cobranças extras. No post, o autor afirma que as notícias relacionando o crime organizado e as fintechs seriam um "balaio de gato" para "a dupla Lula-Taxaad sugar até o último centavo do seu bolso". Na seção de comentários, o dono da conta completa a desinformação: "Lá vem imposto no Pix".

O post, na verdade, requenta informações falsas que repercutiram na primeira vez em que o governo federal tentou obrigar fintechs a se submeterem a enviar alertas à Receita Federal em caso de contas de usuários que ultrapassem um valor mensal — a tentativa ocorreu em janeiro de 2025 e previa as comunicações a partir de R$ 5.000 por mês para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas. A medida, no entanto, foi revogada 15 dias depois da implantação, devido a uma onda de notícias falsas que sugeria a criação de imposto sobre o Pix, o que também não constava nas normas adotadas na ocasião. Um vídeo do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) atacando a iniciativa foi o principal argumento que levou o governo Lula a recuar da proposta.

Foco da medida é combate ao crime

Ao divulgar a nova instrução normativa, a Receita publicou uma nota à imprensa em que afirma que as fintechs têm sido utilizadas "para lavagem de dinheiro nas principais operações do crime organizado, porque há um vácuo regulamentar, já que elas não têm as mesmas obrigações de transparência e de fornecimento de informações a que se submetem todas as instituições financeiras do Brasil há mais de 20 anos". Ao Comprova, o órgão confirmou as novas regras para fintechs e negou qualquer possível taxação do Pix ou aumento de impostos em razão da medida, afirmando que "a Constituição não permite essa cobrança".

A advogada especialista em Direito Bancário, Olivia Manuela Chaves Pires, afirma que o foco da nova regra é coibir crimes que usam transações financeiras e sistemas como o Pix.