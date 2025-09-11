Constituição brasileira não permite construção de bomba nuclear

Contextualizando: Uma declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, feita no dia 5 de setembro sobre o uso de energia nuclear para fins de defesa da soberania nacional gerou especulação nas redes sociais na última semana. Em cerimônia de posse de novos diretores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro, Silveira afirmou que o Brasil precisa investir mais em energia nuclear.

"Um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, clima tropical, solo fértil e tantas riquezas minerais, precisa levar muito a sério a questão nuclear. No futuro, nós vamos precisar dessa tecnologia também para a defesa nacional", afirmou.

Logo, a declaração virou mote para um vídeo no YouTube que especula, sem apresentar qualquer prova disso, que o Brasil estaria produzindo em segredo uma arma nuclear para fazer frente aos Estados Unidos sob o comando de Donald Trump. Após a repercussão da fala, o ministro disse em nota que falava do uso da energia nuclear para fins pacíficos, que é como a legislação brasileira permite, hoje, que esse tipo de energia seja utilizada no país.

Atualmente, de acordo com o artigo 21 da Constituição de 1988, toda a atividade nuclear em território nacional só pode ocorrer para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso. A extração e o monopólio do urânio são exclusivos das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

O Brasil também é signatário do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em Londres, Moscou e Washington, em 1968, e promulgado em 1998, no Decreto nº 2.864. Através dele, se compromete a não fabricar, ou por outros meios adquirir armas ou outros artefatos explosivos nucleares, e a não procurar ou receber qualquer assistência para fabricação desses itens.

Além disso, o país ainda assinou outros dois acordos: Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (Tratado de Tlatelolco-1967); e Tratado para Proibição de Armas Nucleares (2017). Ou seja, seria preciso uma mudança na legislação brasileira, inclusive na Constituição, para permitir que o país construísse uma arma nuclear.