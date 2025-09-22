Teoria de "turbocâncer" é desinformação e não tem base científica

Especialistas e órgãos de saúde afirmam que a expressão não é reconhecida pela medicina e que não há evidências que associem o câncer às vacinas contra a covid-19.

Post no X desinforma ao dizer que estaria ocorrendo uma "pandemia global de turbo câncer (sic) em jovens". A publicação usa trecho do programa "The Charlie Kirk Show" de 3 de junho, em que o influenciador Charlie Kirk, assassinado em 10 de setembro, conversa com o médico e empresário Patrick Soon-Shiong. Nele, Soon-Shiong diz estar vendo pela primeira vez "criança de dez anos com câncer de cólon", "um adolescente de 13 anos com câncer pancreático metastático" e casos de câncer de ovário em "jovens de 20, 21 anos", e chama isso de "turbocâncer". O médico associa o problema, entre outros pontos, à covid-19 e às vacinas de prevenção da doença.

O termo utilizado por ele surgiu na pandemia e é uma teoria da conspiração que associa o surgimento de casos de câncer às vacinas contra a covid-19, principalmente as de mRNA, como as da Pfizer e da Moderna. Como verificado pelo Comprova, a expressão "turbocâncer" não é reconhecida pela comunidade científica e médica. "Trata-se de uma expressão sensacionalista, sem base em evidências", diz João Viola, coordenador de Pesquisa e Inovação do Instituto Nacional de Câncer (INCA).