Vídeo em que Ivete Sangalo elogia Lula foi criado com IA

Para checar se a cantora realmente teria feito tais declarações, o Comprova localizou a gravação da entrevista e constatou que se trata do programa "Sem Censura", da TV Brasil, disponibilizado no YouTube. A transmissão ocorreu em 20 de janeiro de 2025, com apresentação da jornalista Cissa Guimarães e participações do cantor Márcio Victor, da banda Psirico, e da atriz Maíra Azevedo.

Nas mais de duas horas de entrevista, Ivete aborda temas como a sua trajetória profissional, vida pessoal, relação com o Carnaval, características da Bahia e empoderamento feminino, sem nenhuma menção a assuntos de política ou a Lula.

No vídeo original, a qualidade da imagem é mantida e é possível fazer uma leitura labial clara do que Ivete diz, o que não ocorre no vídeo editado em que a cantora teria supostamente defendido Lula. Além da voz robotizada, os lábios dela ficam borrados quando as falas são ditas, um indicativo de que houve uso de inteligência artificial para manipular a gravação e inserir mensagens que ela não disse.

A partir da gesticulação das mãos da Ivete, é possível determinar que o trecho do vídeo adulterado foi retirado dos 25 minutos e 50 segundos do vídeo original, em que ela fala: "Meu amor, essa mulher cozinha muito. Você acha que eu vou pegar o meu dinheiro que eu tô ganhando com minhas metas para comprar essas comidas mal feitas aqui?", referindo-se a uma frase que disse a uma conhecida sobre uma quentinha feita pela sua mãe, na época em que trabalhava em um shopping.

Além disso, as mesmas imagens que aparecem neste trecho são repetidas no fim do vídeo adulterado, entre os 43 e os 47 segundos, mostrando Ivete fazendo os mesmos gestos. A tática, de repetir trechos de vídeos, é muito usada por desinformadores.

Mesmo já tendo concluído se tratar de um vídeo com áudio adulterado, o Comprova usou a ferramenta Hiya, que detectou uma probabilidade de 98% de que o áudio do vídeo tenha sido gerado por inteligência artificial. Outra análise, feita no programa Audacity, atestou que o áudio possui momentos de silêncio absoluto, sem barulhos de ruídos do ambiente, mais um sinal de que o som foi manipulado digitalmente.