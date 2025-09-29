Aquecimento global é real e severo, ao contrário do que afirma Donald Trump

O trecho do discurso de Donald Trump retira de contexto e ataca as evidências existentes sobre o tema por seletividade. Ele cita previsões catastróficas feitas há décadas — como a de que o mundo seria "apagado do mapa" — e usa o fato de elas não terem se concretizado de forma literal para argumentar que o aquecimento global é uma mentira. Mas as evidências mostram o contrário; a OMM alerta que as consequências das mudanças climáticas são perceptíveis e podem se tornar irreversíveis.

Outro ponto que pode ter contribuído para que as pessoas acreditem no conteúdo é o viés de confirmação, quando uma narrativa é usada para validar crenças já existentes. Quem já é um entusiasta desse tipo de teoria pode usar os argumentos apresentados para reforçar sua visão de que o aquecimento global é uma invenção - contrariando, mais uma vez, as evidências científicas. A fala ter sido perpetuada por uma personalidade como Trump, serve como uma reafirmação dessas mentiras para esse público e aumenta a disseminação desses conteúdos falsos.

A fala de Donald Trump

O presidente dos EUA discursou por 56 minutos. Ele criticou o que chamou de "agenda verde" e disse que o aquecimento global é um golpe: "O aquecimento global não está acontecendo. Costumava ser o resfriamento global, se vocês lembrarem, anos atrás. E depois começaram a falar que o aquecimento global vai matar o mundo e depois começaram a falar em mudança climática (…) é o maior golpe já perpetuado na humanidade", disse. O trecho completo pode ser acessado aqui.

Essa não é a primeira vez que o presidente americano nega a existência das mudanças climáticas e vai contra as políticas de mitigação dos seus efeitos. Logo após assumir seu segundo mandato, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o principal tratado internacional de combate ao aquecimento global. Ele também havia feito isso quando assumiu a presidência pela primeira vez, em 2017.

Trump cortou financiamentos de pesquisadores e incentivos à transição energética no país, e sob sua gestão, agências do governo foram orientadas a evitar ou não usar termos como "ciência climática", "crise climática", "energia limpa" e "poluição".