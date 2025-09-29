Post inventa declaração de Haddad culpando a gestão anterior por economia

Contextualizando: Posts misturam uma frase real do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com afirmações que ele não fez durante um evento organizado por um banco privado. Haddad não disse que "tudo de ruim nesses últimos três anos de governo é culpa do governo anterior". Tampouco fez a seguinte declaração: "Descumpri tudo que prometi, mas as críticas são muito injustas".

Haddad participou, em 22 de setembro, em São Paulo, do Macro Day, evento realizado pelo banco BTG. Durante cerca de uma hora em que esteve no encontro, o ministro de fato afirmou que determinados problemas atuais da economia brasileira são resultado de ações do governo de Jair Bolsonaro (PL), mas não atribuiu toda a origem dos entraves à gestão anterior.

"Você não consegue escapar de despesa contratada até 2022", disse ele, referindo-se a mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) feitas no governo anterior. Haddad afirmou que só esses gastos somam mais de R$ 70 bilhões.

Em 2021, o Congresso aprovou, e Bolsonaro sancionou, uma alteração na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) que ampliou o acesso ao BPC. O programa garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que tenham impedimentos para participar plenamente da sociedade.

Sobre o Fundeb, fundo contábil que financia a educação básica pública, o Congresso aprovou, e Bolsonaro sancionou, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumentou o valor pago pela União de 10% para 23%.

Mas Haddad citou também a "tese do século", quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 2021, retirar o ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins desde março de 2017, sob o argumento de que não se pode cobrar tributos sobre outro imposto.