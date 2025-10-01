Toyota suspendeu atividades devido a temporal e não por suposta crise

Ocorre que o próprio texto da revista começa citando que a fábrica foi devastada por uma "microexplosão atmosférica". Já no trecho do vídeo recortado, Lula aparece dizendo: "Porque se eu falar bem da Toyota, como falou aqui o Haddad, a Maria [das Dores, representante dos colaboradores], o companheiro Alckmin, o meu companheiro Evandro Maggio [presidente da montadora] vai ter que me dar um carro de presente. Como o presidente da República não pode receber um carro de presente, porque vão dizer que é corrupção, então eu me eximo de falar tão bem da Toyota, porque vocês conhecem a Toyota melhor do que eu".

A fala foi feita em 18 de março de 2025, ocasião na qual o presidente visitou uma fábrica da montadora japonesa em Sorocaba (SP). Diferentemente do que a publicação sugere, o discurso não teve tom crítico à empresa. Pelo contrário, na íntegra do pronunciamento é possível ver que o mandatário enalteceu a montadora.

"Eu quero agradecer à Toyota. Eu conheço o toyotismo, companheiro Maggio, eu conheço o toyotismo desde os anos 80. Desde o meu começo na vida sindical que eu ouço falar do famoso toyotismo, o jeito de se trabalhar na produção na Toyota."

No evento, a montadora havia destacado a previsão de investir R$ 11,5 bilhões no país até 2030, com a construção da nova fábrica para produção de modelos híbridos-flex. Com previsão para começar a operar em 2026, a nova fábrica deve ter capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual parque fabril de Sorocaba.

Em comunicado feito em 23 de setembro, a Toyota informou que havia iniciado a elaboração de um relatório para entender a extensão dos impactos na planta de Porto Feliz e que tinha interrompido a produção na unidade, sem previsão de retomada das operações.

Dois dias depois, a montadora destacou que, mesmo com a expectativa de que a reconstrução da unidade de Porto Feliz leve meses, as atividades devem ser retomadas. "Mesmo diante desse cenário desafiador, a Toyota do Brasil segue confiante na superação de todos os obstáculos para uma rápida recuperação de suas atividades de produção de motores e veículos no país."