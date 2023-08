Post usa matéria de 2022 para enganar sobre aumento de casos de covid

"COVID-19" e "AUMENTO RÁPIDO DE CASOS ASSUSTA NO BRASIL!!!" aparecem sobrepostos ao vídeo de uma matéria do SBT.

Na matéria os apresentadores dizem: "12 estados do país registraram aumento nas infecções por coronavírus, segundo um novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz. Em quatro semanas, quase metade dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi consequência da covid-19".

O repórter continua: "A alta de casos acontece principalmente entre os adultos. Segundo o boletim Infogrip, o número de estados com crescimento triplicou desde a semana passada, agora registram o aumento de infecções: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. No Rio de Janeiro, em apenas uma semana, os casos aumentaram em 330%, o que fez o governo estadual voltar com a recomendação do uso de máscaras no transporte público e em ambientes fechados. Em Minas Gerais, a prefeitura de Belo Horizonte tornou obrigatório o uso da proteção facial em postos de saúde, transporte coletivo, táxis e carros por aplicativo".

"Apesar de não ter aparecido no boletim da Fiocruz, a vigilância epidemiológica do Distrito Federal alertou para a tendência de alta de casos provocados pela sublinhagem da variante Omicron do coronavírus, a BQ.1. Nesta sexta-feira, a Pfizer anunciou que a vacina bivalente fabricada pelo laboratório gerou uma forte resposta imunológica contra esta sub variante. a vacina atualizada já é utilizada nos Estados Unidos e Europa. Por aqui, a Anvisa avalia desde setembro o pedido de uso emergencial do imunizante, enquanto isso, duas novas sublinhagens da Omicron foram detectadas pelo Instituto Butantan: a XBB.1 e a CK.2.1.1", conclui.

Por que é distorcido?

Reportagem é de novembro de 2022. A notícia do SBT foi publicada no canal do YouTube oficial da emissora. Veja abaixo o conteúdo.