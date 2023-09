Pfizer não disse que vacinas são parte de projeto militar de bioterrorismo

A Pfizer recomenda que o público procure informações sobre as vacinas em sites oficiais e reforçou a eficácia das vacinas, em nota enviada ao UOL Confere (aqui). "Agências regulatórias pelo mundo, como FDA, EMA e ANVISA autorizaram o uso da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech", disseram.

A farmacêutica nega qualquer alerta de segurança sobre as vacinas que comprometa a imunização. "A companhia já distribuiu globalmente mais de 4,6 bilhões de doses da vacina ComiRNAty em mais de 181 países ao redor do mundo e não há, até o momento, qualquer alerta de segurança ou preocupação, de modo que o benefício da vacinação segue se sobrepondo a qualquer risco", disse a Pfizer em nota.

A eficácia das vacinas já foi amplamente comprovada em diversos estudos e testes. Os imunizantes contra a covid-19 demonstraram ser seguros e eficazes, proporcionando um sólido respaldo científico (aqui).

O título da matéria é sensacionalista. Embora a chamada sugira que a Pfizer tenha feito a suposta declaração sobre as vacinas, o texto esclarece que, na realidade, as acusações foram feitas por uma pessoa apresentada como uma "ex-executiva de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico".

No entanto, é importante notar que em seu perfil no LinkedIn (aqui), ela se descreve como "empreendedora de dispositivos farmacêuticos e médicos" e não registra qualquer atuação como funcionária da Pfizer.

Contrariando as afirmações do texto desinformativo, as informações sobre os componentes das vacinas produzidas pela Pfizer são de conhecimento público e estão disponíveis no site oficial da empresa. É possível acessar a bula da vacina monovalente (aqui) e dos imunizantes bivalentes BA.1 (aqui) e BA.4/BA.5 (aqui). Importante destacar que essas fórmulas não contêm compostos tóxicos.