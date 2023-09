Observatório nos EUA não foi fechado após descoberta sobre colapso do sol

Em tom alarmista, um texto inserido no vídeo diz que a Terra poderia ser "inteiramente assada". "SE ISSO FOR VERDADE SERÁ O FIM DA HUMANIDADE NA TERRA. A TERRA SERIA INTEIRAMENTE ASSADA".

Uma narração questiona se "agentes do governo" fecharam o observatório solar após terem visto uma mudança cataclista no sol. A locução é intercalada com relatos sobre o suposto risco do sol acabar com a vida humana.

"Por enquanto o sol transforma hidrogênio em hélio, mas, um dia, o hidrogênio vai acabar. Quando o sol esgotar seu hidrogênio, não vai apagar como uma lâmpada. Sem a fusão nuclear para expulsar os gases, o núcleo vai entrar em colapso devido à própria gravidade", diz a narração.

Ao final do vídeo, a voz afirma que o fechamento pode ter sido uma estratégia para não causar pânico na sociedade. "O FBI pode ter fechado o observatório para suprimir a informação alarmante e impedir que o pânico se espalhe pelo mundo".

Por que é falso

Uma busca rápida pelo Google revela o verdadeiro motivo para o fechamento do Observatório Solar Nacional, no Novo México. Segundo uma reportagem da revista norte-americana Newsweek, o FBI informou, no dia 20 de setembro de 2018, que o espaço havia sido fechado temporariamente por uma investigação sobre pornografia infantil envolvendo um zelador que trabalhava no local (aqui).