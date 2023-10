É falso que vídeo mostre briga de segurança de Zelensky em NY

O vídeo afirma que um membro da segurança do presidente ucraniano teria ficado bêbado no dia 21 de setembro no Campbell Bar, no Grand Central Terminal, em Nova York, e teria exigido que as pessoas gritassem "Glória à Ucrânia". As pessoas teriam se recusado e por causa disso, ele teria atacado o bartender e começou uma briga. O vídeo falso diz ainda que a polícia deteve todos os envolvidos na briga.

O vídeo é acompanhado da seguinte legenda: "A viagem de Zelensky aos Estados Unidos terminou em escândalo. Um membro do seu serviço de segurança ficou bêbado, começou a exigir que os americanos gritassem 'glória à Ucrânia' no bar e começou a brigar".

Por que é falso

O próprio jornal USA Today desmentiu que tenha publicado o vídeo (leia aqui, em inglês). Segundo o site, não há qualquer registro de briga no Campbell Bar naquele dia. O jornal consultou o CEO do Gerber Group, dono do estabelecimento, Scott Gerber. A Polícia de Nova York também negou que qualquer incidente do tipo tenha sido registrado na ocasião.

Além de ter sido desmentido pelo próprio USA Today, o conteúdo desinformativo também foi checado pela AFP em inglês (veja aqui), em polonês (aqui) e em português (veja aqui). No Reino Unido, o vídeo falso foi desmentido pela agência de checagem Full Fact (leia aqui).

Zelensky esteve em Nova York em setembro de 2023 para participar da Assembleia Geral da ONU (veja aqui, aqui e aqui). Na ocasião, ele se reuniu com o presidente brasileiro (veja aqui e aqui).