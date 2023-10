Gerdau não anunciou encerramento de atividades no Ceará

Leia a íntegra da nota da Gerdau:

"A Gerdau analisa constantemente o mercado em busca das melhores práticas e soluções que garantam a sustentabilidade e a continuidade de suas operações. Neste contexto, a empresa enfatiza que não encerrou e não possui planos de encerrar suas operações na usina de Maracanaú, localizada no estado do Ceará. Além disso, não há conversas em andamento para realizar demissões.

No momento, a empresa paralisou as atividades do laminador na unidade, além de ter implementado um programa de suspensão temporária de contratos de funcionários, que tem como objetivo principal preservar os empregos existentes. Essa decisão reflete a estabilidade da demanda por aço no mercado brasileiro, que se mantém em níveis elevados, mas enfrenta desafios devido ao desequilíbrio na oferta de produtos importados, principalmente provenientes da China.

A Gerdau acredita que é fundamental adotar tarifas de importação de aço similares às praticadas nos principais mercados, a fim de garantir uma simetria de mercado e equilibrar o volume de importações, atualmente desbalanceado em favor dos players nacionais em termos de competitividade. Até o presente momento, este movimento, que precisa ser avaliado pelo governo, não ocorreu.

A empresa reforça que o atendimento aos clientes permanecerá inalterado".

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.