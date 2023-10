Vídeo mostra paraquedistas no Egito, não ação do Hamas em Israel

O que diz o post

A publicação usa um vídeo em que é possível ver diversos paraquedas no ar e afirma falsamente que a localização seria na região de Israel e Palestina;

Sobreposto às imagens está escrito: "Terroristas do Hamas descem de parapente em rave e matam 260 pessoas em Israel".

Por que é distorcido

As imagens não foram gravadas em Israel, mas no Egito. Ao fundo, é possível identificar o prédio da Academia Militar do Cairo (veja aqui), com o escudo das Forças Armadas egípcias (veja aqui). A gravação não tem relação com o conflito entre Israel e o Hamas.

À esquerda, recorte do frame de vídeo desinformativo. À direita, captura do Google Maps Imagem: Reprodução Instagram e Google Maps

A desinformação de que se trataria de homens do Hamas em Israel foi desmentida por agências de checagens de diversos países. Na Índia, pelo The Quint (aqui) e pelo Boom (aqui), na Alemanha pelo Correctiv (aqui), na Espanha pelo Newtral (aqui), nos Estados Unidos pela Associated Press (aqui).