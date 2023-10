Foto não mostra Bolsonaro cumprimentando líder do Hamas

Por que é falso

Uma busca reversa da foto no Google revela que a imagem mostra Bolsonaro cumprimentando o sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos (aqui).

Uma reportagem do site Poder360, indicada na busca reversa, diz que o encontro entre os dois ocorreu em novembro de 2021, quando Mohammed bin Zayed Al Nahyan ainda era príncipe herdeiro do país (aqui). O sheikh foi nomeado presidente da nação em maio do ano passado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro repudiou os ataques cometidos pelo Hamas contra Israel. "Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses, bem como condenamos os sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da Faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel existir. Somente assim um acordo entre as partes poderá existir", disse o ex-presidente em uma publicação no X (antigo Twitter) em 7 de outubro.

Viralização. Uma publicação no TikTok com a mentira, compartilhada no último dia 11, registra 254,6 mil visualizações, 8,586 curtidas e 1,276 comentários.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.