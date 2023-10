Vídeo não mostra mísseis do Hamas contra Israel, mas guerra da Síria

No Instagram e no Facebook, o vídeo que mostra uma sequência de disparos, é acompanhado do seguinte texto: "GRAVE: Sistema de lançamento múltiplo de mísseis do Hamas contra Israel".

Um vídeo com a desinformação publicado no Instagram tinha, até esta terça-feira (17), mais de 21 mil curtidas, com mais de 1,4 mil visualizações nas últimas 24h. O primeiro compartilhamento do post aconteceu no dia 8 de outubro.

Por que é distorcido

O vídeo é verdadeiro, mas retrata a guerra da Síria, não Israel-Hamas. Por uma busca reversa do vídeo é possível identificar registro na internet de três anos atrás, como este com a legenda em russo publicado em 28 de fevereiro de 2020 (veja aqui).

Mas segundo a agência de notícias Ihlas News Agency, da Turquia, o vídeo mostra um ataque turco contra a Síria na cidade de Idlib no dia 3 de fevereiro de 2020. Veja abaixo:

Segundo reportagem da época, o confronto começou com um bombardeio do regime sírio contra posições turcas em Idlib, horas depois que um comboio militar turco com ao menos 240 veículos entrou no noroeste da Síria. (leia aqui).