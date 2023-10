Vídeo de ataque a prédio é de 2021 e mostra bombardeio feito por Israel

O vídeo mostra um prédio desabando enquanto é bombardeado. Um homem em outro edifício fotografa a cena.

"Israel x Hamas. PARECE CENÁRIO DD (sic) FILME; MAS NÃO É", diz o texto inserido no vídeo. O autor de uma publicação no Facebook ainda escreve: "Terroristas filme ataque a predia (sic) contra israel".

Por que é distorcido

O vídeo realmente mostra um ataque em meio a um conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, mas a gravação é de 12 maio de 2021, segundo um fotógrafo e o jornal O Globo, com informações do The New York Times.

A mesma gravação é localizada após uma busca reversa de imagem no Google (aqui). O vídeo já havia sido publicado no Youtube em 14 de maio daquele ano (aqui).

Uma nova busca reversa tem como um dos resultados uma reportagem do jornal O Globo, publicada em 15 de maio de 2021, sobre um bombardeio israelense que destruiu um prédio na Faixa de Gaza com escritórios de agências de notícias (aqui). A matéria diz ainda que, na semana anterior, outros prédios com escritórios de empresas jornalísticas já haviam sido derrubados por ataques de Israel contra o Hamas.