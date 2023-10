Delegação brasileira não participou de protesto contra embaixadora dos EUA

O que diz o post

Damares Alves compartilhou a imagem da reprodução de um artigo publicado no site Terra Brasil Notícias, conhecido por publicar desinformação (veja aqui e aqui). O texto do site afirma: "Desrespeito: delegação brasileira na ONU vira as costas para embaixadora americana; veja vídeo".

A senadora incluiu na publicação o seguinte texto: "Integrantes do Comitê de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas (ONU) viraram as costas durante um discurso da embaixadora Michele Taylor, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (18). O ato ocorreu em protesto ao veto do país a uma proposta de cessar-fogo".

Na tarde desta sexta-feira (20), a senadora escreveu uma retratação na rede social por ter compartilhado a desinformação e apagou a publicação anterior.

Por que é distorcido

O protesto foi feito por ativistas dos Estados Unidos que defendem causas das populações LGBTQIA+, indígenas e de direitos reprodutivos, de acordo com reportagem do colunista do UOL Jamil Chade (veja aqui) e de informações da agência de notícias Associated Press (veja aqui, em inglês).