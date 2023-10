É falso que imagens mostrem crianças palestinas revirando escombros

Uma publicação no "X" - antigo Twitter - faz a seguinte afirmação: "Crianças palestinas tentam desenterrar comida no meio dos escombros. Lembrando sempre que: Israel não abriu corredores humanitários para que as pessoas em Gaza possam receber suprimentos".

Outro post, no Instagram, compartilha um print da publicação no X com a mesma mentira.

Por que é falso

Legenda denuncia conteúdo. No vídeo compartilhado no X é possível ver um nome de usuário do TikTok chamado "@moumentaleb". Ao procurar pela conta na plataforma, a publicação original, compartilhada em 21 de julho deste ano, aparece com a seguinte descrição, em árabe: "Da fogueira do acampamento Hanin Al-Minya", em tradução livre (aqui).

Foto é de incêndio no Líbano. A busca no Google por palavras-chave sobre o acampamento traz como um dos resultados uma checagem feita pelo site indiano "The Quint" (aqui). No texto, o portal cita que a emissora AL Jazeera, do Qatar, havia noticiado um incêndio em um campo de refugiados, na cidade de Bahnin, norte do Líbano, em 21 de julho, mesma data da publicação do vídeo no TikTok (aqui).

Prédio aparece nos dois vídeos. Uma nova procura por palavras-chave, desta vez no Youtube, tem como um dos resultados um vídeo publicado em um dos canais da AL Jazeera sobre o incêndio no campo de refugiados (aqui). Em 1min11seg de vídeo é possível ver ao fundo o mesmo prédio que aparece aos 37 segundos da gravação compartilhada no TikTok .