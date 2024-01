Post engana ao dizer que Lula não reajustou piso de professores desde 2022

Em janeiro de 2023, o reajuste anunciado pelo Ministério da Educação foi de 14,9% (confira aqui e aqui). Já em janeiro de 2024 a expectativa é de que o reajuste fique em 3,6% (veja aqui e aqui), mas o percentual ainda não foi confirmado pelo Ministério da Educação.

A fala de Lula. Durante a inauguração de um ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) no Ceará, na semana passada, o presidente Lula disse que o salário dos professores é pequeno e que é preciso resolver isso. Veja abaixo:

Estamos tentando recuperar a economia desse país, e quando a gente recuperar, tem duas coisas que a gente tem que ter gratidão: primeiro, cuidar da educação com mais carinho, e cuidar da educação é melhorar o salário e a quantidade de trabalho dos professores brasileiros. Lula

Como é calculado o piso nacional

Segundo o governo federal (aqui), o valor do piso do magistério é calculado com base na comparação do valor aluno-ano do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) dos dois últimos anos.