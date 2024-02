Apresentador não se recusou a ler sobre rombo de R$ 230 bi no governo Lula

O que diz o post

Vídeo mostra trecho do jornal Bom Dia Rio Grande. "Vamos acompanhar as capas dos jornais que circulam nessa quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui começando pelo jornal Zero Hora, uma manchete da área econômica. Governo Lula fecha o primeiro ano com rombo de R$230... É, a gente já volta com as capas dos jornais atualizadas que a gente está apresentando agora. Aqui as capas não estão certas, essas capas aqui. A gente vai retificar e em seguidinha vamos trazer as capas certinhas dos jornais de hoje", afirma o apresentador Josmar Leite.

No rodapé do vídeo, está escrito: "jornalista da Globo 'trava' ao ter que noticiar o rombo de R$ 230 bilhões causado pelo desgoverno Lula nas contas públicas". Na parte superior da imagem, também há a frase: "esqueceram de combinar com a produção?".

A postagem ainda é acompanhada da seguinte legenda: "seria essa uma boa ilustração da mídia no governo Lula?".

Por que é falso

Apresentador interrompeu a leitura ao perceber que a capa era de outro dia, diz a RBS TV em nota. O trecho do jornal Bom Dia Rio Grande, que circula nas redes sociais, foi exibido na quarta-feira (31) (veja aqui a partir de 10min40seg), enquanto a manchete da Zero Hora que aparece no painel do estúdio para leitura era de terça-feira (30) (aqui).