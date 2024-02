Lula não confessou dizer mentiras até que virem 'verdade na cabeça do povo'

O que diz o post

O trecho de um vídeo do presidente Lula é recortado no momento em que ele diz o seguinte: "Toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa, você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, você inventa qualquer história, e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo".

O vídeo é exibido com o seguinte texto sobreposto: "as confissões que Lula deixou escapar em Pernambuco" e "este é o caráter de quem votou no PT! Pense bem nisso deixe seu comentário".

Por que é distorcido

O discurso de Lula foi cortado, omitindo o contexto da fala. Na declaração completa, o presidente diz o seguinte: