É falso que governo Lula abandonou obra de ponte entre Pará e Tocantins

Ele xinga o atual governo. "Os bandidos, os ladrão, os filho da p*, abandonaram a obra. Abandonaram a obra. Tem quatro balsas desse tamanho, com uma imensidão de carro desse [mostra um ônibus] fazendo a travessia direto. Vai uma, carrega outra, vai outra, carrega outra. Carreto e mais carreto. As outras balsas tão pra vir".

No texto sobreposto ao vídeo, é dito que o "bando de ignorantes" atrasaram o país por quatro anos. "Fazem o L agora, bando de ignorantes,atrasam mais 4 anos o nosso país... [...] A merda de hoje e o que podemos esperar para o futuro do seu pais. CELEBRO DE AMEBA!".

Por que é falso

Obra não foi abandonada e nunca foi paralisada, informou o Dnit ao UOL Confere. "O Departamento informa que os serviços estão 94,5% concluídos".

Entrega da ponte deve acontecer este ano, diz o órgão. "Até o momento foram executados integralmente os vãos centrais da ponte, incluindo as defensas de proteção contra embarcações. A previsão de conclusão destas obras é segundo semestre de 2024. Já as obras de construção dos acessos (aterro) à ponte já foram contratadas e estão em fase inicial".

Vídeos de 2023 mostram obra em andamento. Uma busca simples no Google (aqui) mostra dois vídeos publicados no Youtube, em setembro (aqui) e outubro de 2023 (aqui), em que as obras para concluir a ponte seguem normalmente.