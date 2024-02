Turistas não descobriram nova civilização na Austrália; é performance

O que diz o post

O vídeo mostra supostas criaturas sem identificação acompanhadas de mergulhadores e banhistas, com o seguinte texto: "Turistas encontraram nova civilização de criaturas estranhas na Austrália".

O narrador afirma no vídeo: "Um grupo de turistas australianos disseram que conseguiram encontrar uma ilha com uma nova civilização, porém uma civilização um tanto quanto estranha, pois eles seriam criaturas nunca vistas antes. E segundo esses turistas, eles seriam dóceis, porém eles resolveram não divulgar a localização para não atrapalhar a vida dessas criaturas. Porém, o contato e as imagens estão aí para comprovar a veracidade. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Eu sou soltar agora o vídeo com o áudio original e você vai ser as imagens e contato que eles fizeram com essas criaturas. Veja, analise e comente".

Por que é falso

Vídeo não mostra descoberta de nova civilização, mas uma performance. Uma busca reversa de imagens pelo Bing (aqui) leva a outras postagens com desinformações publicadas nas redes sociais desde 2018. Entre os comentários nessas postagens, usuários alertam que se trata de um trabalho da artista norueguesa Tori Wrånes, chamado Naam Yai. O vídeo original foi postado no Instagram dela (aqui).

Filmagem ocorreu na Tailândia, e não na Austrália. A apresentação artística, usada para disseminar desinformação, foi exibida na Primeira Bienal da Tailândia na província de Krabi, localizada na costa oeste do país, segundo informações do evento (aqui). A proposta do Ministério da Cultura de Bangkok era promover uma exposição ao ar livre, fugindo das formas mais tradicionais em galerias de arte.