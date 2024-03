Em entrevista, Eduardo Bolsonaro ataca urnas e compara Brasil com ditaduras

TSE viu abuso de poder. Segundo decisão da Corte, na reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, o então presidente cometeu abuso de poder político e usou indevidamente os meios de comunicação. De acordo com os ministros, Bolsonaro defendeu diante dos embaixadores uma pauta pessoal e eleitoral a três meses da eleição, usando sua posição de presidente da República para isso. Para o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, a reunião como chefe de Estado serviu para "autopromoção do candidato" e para atacar o sistema eleitoral. A reunião foi transmitida pela TV Brasil, emissora de caráter público, o que configurou o uso indevido dos meios de comunicação.

Cármen Lúcia falou em risco para a democracia. Em seu voto, a ministra destacou as falas de Bolsonaro contra a Justiça Eleitoral durante a reunião (leia aqui). "Isso tudo de desqualificar, essa consciência de perverter, faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido, mas coloca em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia", disse.

Inelegibilidade por abuso de poder político e econômico no 7 de Setembro . Em outro processo, o ex-presidente foi declarado inelegível junto com seu candidato a vice na chapa à reeleição, Walter Braga Netto. O TSE também reconheceu a prática de conduta vedada a agente público e determinou o pagamento de multa aos dois (leia aqui). Para os ministros, Bolsonaro e Braga Netto usaram a data comemorativa como ato de caráter eleitoreiro, utilizando-se da estrutura da Presidência da República para isso.

Eduardo Bolsonaro volta a mentir sobre as urnas. O deputado federal também levantou suspeitas sobre a lisura das eleições de 2022 no Brasil, e disse que as urnas eletrônicas não permitem recontagem de votos, o que não é verdade.

Não posso acusar fraude nas eleições, mas eles também não podem provar que não teve. Se usam máquinas para votar sem ter uma forma de ao menos recontar os votos, devemos confiar 100% no sistema. Então, eles não permitem mais transparência na eleições.

Eduardo Bolsonaro

Observadores externos da eleição não apontaram indícios de fraude. Observadores internacionais da OEA (Organização dos Estados Americanos) que acompanharam as eleições no Brasil emitiram parecer em que constataram a segurança e eficiência das urnas eletrônicas e reconheceram a vitória do presidente Lula no pleito de 2022 (leia aqui). Em auditoria finalizada em dezembro do ano passado, o TCU também confirmou a lisura do processo eleitoral e das urnas eletrônicas (veja aqui). O TCU checou 9 milhões de informações de 4.577 boletins de urna físicos e comparou com os dados de totalização de votos disponibilizados pelo TSE.