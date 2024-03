Mulher não foi assassinada por denunciar abusos sexuais de crianças no AM

Nas imagens seguintes, há uma narração de uma pessoa que diz "possivelmente ela está esquartejada". A voz diz que a Polícia Militar do Amazonas foi acionada e filma uma viatura onde é possível ler "Itacoatiara".

Os vídeos são acompanhados da seguinte legenda sobreposta: "Maricélia, 39 anos, deu entrevista para uma emissora local do Amazonas, e no outro dia foi encontrada morta".

Por que é falso

O UOL Confere entrou em contato com as polícias civil e militar do Amazonas para identificar o caso mostrado na filmagem. A PM confirmou que a ocorrência se tratava de um homicídio e orientou buscar informações sobre a investigação com a Polícia Civil.

Morte a mando de traficantes. Ao UOL Confere, a Polícia Civil do Amazonas disse que as investigações sobre o assassinato de Maricélia Pereira Leal, ocorrido no dia 23 de novembro de 2023, indicam que ela foi morta em represália de traficantes que pensaram que ela havia denunciado o tráfico de drogas no bairro Mamud Amed.

Mandante foi preso. Segundo o delegado Lázaro Mendes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, o mandante do crime foi identificado como Adriano Felipe Stone Ferreira, 23. Ele foi preso no dia 20 de fevereiro em posse de arma de fogo e munições. Além dele, um adolescente que estaria envolvido no crime também foi identificado. O UOL Confere não conseguiu contato com a defesa do acusado.